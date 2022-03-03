Сегодня Владимирский филиал РАНХиГС и компания ЮТЕКС РУ подписали соглашение о сотрудничестве....

Сегодня Владимирский филиал РАНХиГС и компания "ЮТЕКС РУ" подписали соглашение о сотрудничестве. Студенты-таможенники теперь смогут получить практический опыт еще у одного всемирного бренда. О перспективах сотрудничества- Александр Сыпченко.Инвестиция в будущее. Директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин и генеральный директор ООО "ЮТЕКС РУ" Юре Зупин подписывают соглашение о сотрудничестве. Сегодня группа компаний "Ютекс" - один из мировых лидеров по производству виниловых напольных покрытий. Бренд известен во всем мире с 1939 года. По словам руководителя компании соглашение даст обеим сторонам целый ряд новых возможностей. Это и обеспечение подготовки кадров, совместные рабочие встречи и круглые столы, а также содействие в реализации мероприятий, представляющих взаимный интерес.Юре Зупин, генеральный директор ООО "ЮТЕКС РУ" : "Мы очень хотим сотрудничать, потому что понимаем, что хотим увеличить уровень обучения, да людей знаний и так далее, потому что понимаем что теорию, хорошую основу получают именно на месте".Необходимость подписания соглашения вызвана тем, что в прошлом году Владимирский филиал РАНХиГС получил лицензию и аккредитацию на подготовку студентов по специальности "Таможенное дело". На очную и заочную формы обучения зачислено 60 абитуриентов. Теперь будущие таможенники смогут получить практический опыт еще у одной компании с мировым именем.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания: "Позволит прежде всего готовить высококвалифицированные кадры и с точки зрения таможенной деятельности и внешнеторговой деятельности, потому что это и возможность проходить практику, это и участие в различных социальных проектах, мастер-классы со стороны в том числе руководства этой организации".Особенности развития современной промышленности, активного внедрения платформенных решений и ориентированность экономики на экспорт требуют глубоких познаний в области таможенной логистики. Привлечение высококвалифицированных кадров - залог успеха любого инвестиционного проекта. Поэтому любые инвестиции в человеческий капитал окупаются вдвойне.Александр Сыпченко, Егор Герасимов, Вести-Владимир