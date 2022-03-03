За полгода на ВХЗ наладили линию, которая с помощью измельчения подарит отходам вторую жизнь.

На улице Большой Нижегородской открылся пункт приёма вторсырья. Владимирский химический завод приступил к сбору пластика. Бутылки, трубы, канистры и другой мусор будут перерабатываться в цехах предприятия.За полгода на ВХЗ наладили линию, которая с помощью измельчения подарит отходам вторую жизнь.Как пояснили на заводе, ТКО дробятся. Далее формируются гранулы и мелкие фракции, которые добавляются к первичной массе и применяются для изготовления новой продукции.Отходы используются для производства черепицы, тротуарной плитки, поливочных шлангов, изоляции для кабелей, деталей для электроприборов, щёток, автозапчастей и многого другого.Бутылки ПЭТ от напитков принимают по 10 рублей за килограмм. За трубы из полиэтилена можно выручить 15 рублей за кг. Канистры стоят 12 рублей за кг. Флаконы – 10 рублей.