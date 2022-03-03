Владимирская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из...

Владимирская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из федеральных государственных предприятий, работающих в областном центре.Стало известно, что на предприятии имеется задолженность по выплате заработной платы 19 работникам на общую сумму более 3,8 млн рублей. Период задержки ее выплаты превысил два месяца. При этом руководством предприятия принимались решения о перечислении денежных средств контрагентам в рамках договорных отношений вместо погашения задолженности по заработной плате.Руководством предприятия также давались указания сотрудникам не исполнять обязанность по информированию Государственной инспекции труда во Владимирской области и территориального органа Росстата о наличии задолженности по заработной плате.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле городской прокуратуры.Кроме того, прокурором города в суд поданы заявления о выдаче судебных приказов в интересах работников предприятия для взыскания в их пользу невыплаченных сумм заработной платы.Фактическое устранение нарушений находится на контроле.Фото: https://stock.adobe.com/ru/