В пищеблоках двух школ прокуратура нашла тухлое мясо и молоко.
Прокуратура Владимира добивается устранения нарушений при организации питания школьников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Они выявлены в «Центре школьного питания» при обеспечении школ №49 и 20. Установлены факты хранения в холодильном оборудовании пищеблока просроченного мяса курицы, рыбы и молочки. Часть еды находилась без наименования, даты изготовления, сроков и условий хранения, данных об изготовителе.
«Для приготовления пищи использовалась ржавая посуда. У двух сотрудников отсутствовали медкнижки. В ряде помещений отсутствовали термометры и гигрометры», - возмутились прокуроры.
По требованию ведомства протухшую еду утилизировали.
«Центру школьного питания» внесено представление. На должностных лиц и предприятие заведены два административных дела.
Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле.