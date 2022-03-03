В пищеблоках двух школ прокуратура нашла тухлое мясо и молоко.

Прокуратура Владимира добивается устранения нарушений при организации питания школьников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Они выявлены в «Центре школьного питания» при обеспечении школ №49 и 20. Установлены факты хранения в холодильном оборудовании пищеблока просроченного мяса курицы, рыбы и молочки. Часть еды находилась без наименования, даты изготовления, сроков и условий хранения, данных об изготовителе.«Для приготовления пищи использовалась ржавая посуда. У двух сотрудников отсутствовали медкнижки. В ряде помещений отсутствовали термометры и гигрометры», - возмутились прокуроры.По требованию ведомства протухшую еду утилизировали.«Центру школьного питания» внесено представление. На должностных лиц и предприятие заведены два административных дела.Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле.