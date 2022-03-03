Во владимирских школах детей кормили продуктами с истекшим сроком годности из ржавой посуды. Нарушения обнаружили в двух общеобразовательных учреждениях. «В МАУ г.Владимира «Центр

Во владимирских школах детей кормили продуктами с истекшим сроком годности из ржавой посуды. Нарушения обнаружили в двух общеобразовательных учреждениях. «В МАУ г.Владимира «Центр школьного питания», осуществляющем деятельность по обеспечению питания в средней образовательной школы № 49 выявлены нарушения. В частности имеются факты хранения в холодильном оборудовании пищеблока скоропортящейся продукции (мяса курицы, рыбы, молочной продукции) с