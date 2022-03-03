Ему было 85 лет.

Вчера, 2 марта, скончался бывший начальник ГАИ УВД Владимирской области, полковник Владимир Хигер. Ему было 85 лет. Об этом сообщили в региональном УМВД.В полицию он пришёл в 1955 году. Владимирец начинал службу в должности инспектора ГАИ в Юрьев-Польском районе. В 1961 году назначен начальником ведомства во Владимире. В 1973 году он возглавил госавтоинспекцию Владимирской области.В 1980 году Владимир Петрович стал заместителем начальника УВД по Владимирской области. В 1992 году он ушёл в отставку в звании полковника.Офицер награждён медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» I, II и III степени, «Ветеран труда», нагрудными знаками «Заслуженный работник МВД СССР» и «Отличник милиции». Является Почётным ветераном органов внутренних дел Владимирской области.Коллеги запомнили его честным, порядочным, добросовестным и отзывчивым человеком. Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Хигера.Прощание с усопшим состоится 4 марта в 9:00 в церкви Архангела Михаила на Студёной горе.