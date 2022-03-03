Владимирская прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья...

Владимирская прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организации питания в школах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как оказалось, в МАУ города Владимира «Центр школьного питания», осуществляющем деятельность по обеспечению питания в СОШ № 49 выявлены нарушения. В частности имеются факты хранения в холодильном оборудовании пищеблока скоропортящейся продукции (мяса курицы, рыбы, молочной продукции) с истекшим сроком годности и с нарушением условий хранения, а также факты хранения мяса, молочной продукции без информации о ее наименовании, дате её изготовления, сроках хранения, условиях хранения, изготовителе, месте его нахождения.Для приготовления пищи использовалась посуда, произведенная не из нержавеющей стали, имеющая на внутренней поверхности ржавчину.Двумя сотрудниками пищеблока из пяти не представлены данные о прохождении медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовке.Кроме того, в ряде помещений отсутствовали необходимые термометры и гигрометры, часть посуды не имела маркировки.Нарушения ранее установлены и при проведении проверки в СОШ № 20. В частности, в холодильном оборудовании осуществлялось хранение продукции (мяса, масла сливочного) с истекшим сроком годности. Кроме того, замороженные мясные продукты хранились без упаковки изготовителя, позволяющей определить сроки годности и содержание продукции.По требованию прокуратуры продукты с истекшим сроком годности безотлагательно утилизированы.Прокуратурой в МАУ города Владимира «Центр школьного питания», администрацию Владимира внесены представления.В отношении должностных лиц и юридического лица возбуждены производства по делам об административных правонарушениях за нарушение требований технических регламентов или обязательных требований к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. А также за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле.Фото: https://stock.adobe.com/ru/