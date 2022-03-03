Во Владимире вдовец судится с ГКБ №5 и горбольницей №4 и требует взыскать с учреждений 2 млн рублей в качестве морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Его ..

Во Владимире вдовец судится с ГКБ №5 и горбольницей №4 и требует взыскать с учреждений 2 млн рублей в качестве морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Его жена скончалась в ноябре прошлого года. Мужчина уверен, что Светлана умерла из-за отказа в госпитализации.26 ноября прошлого года его супруга, заметив ухудшение здоровья, обратилась в частную клинику, где ей диагностировали дисметаболическую кардиомиопатию и выписали лекарства.На следующий день, вновь почувствовав ухудшение самочувствия, Светлане была вызвана «скорая помощь». Медики не обнаружили угрозы жизни и не госпитализировали женщину. Пациентке становилось хуже. После повторного вызова бригады её госпитализировали.Как пишет в иске Сергей Смирнов, к приезду в приёмное отделение супруга не могла ходить. Он нёс её к врачам на руках.«В ГБУЗ ВО «Городская больница № 4», её отказались осматривать и госпитализировать, сославшись, что Ссветлана относится к другой больнице. Далее её доставили в ГКБ №5. В приемном отделении ее осмотрели, взяли анализы, оказали первичную медицинскую помощь. В устной форме медики повторно отказали больной в госпитализации.«Пациентка жаловалась на ухудшение самочувствия, волнение, неуравновешенность и плаксивость. Медики измерили ей давление, пульс, послушали лёгкие, пальпировали живот, взяли кровь на анализ. По пути бригада «скорой» сделала кардиограмму. Обследование не выявило острых проблем со здоровьем. Артериальное давление было 140 на 90, пульс - 82 удара в минуту. Женщине поставили капельницу, вкололи димедрол и обезболивающее. Отпустили домой», - отвечают в медучреждении.Экспертиза установила, что жительница Владимира скончалась из-за острой коронарной недостаточности.Сергей Смирнов направлял досудебные претензии, но больницы отказали ему в её удовлетворении.Позднее департамент здравоохранения Владимирской области выразил соболезнование семье в связи с гибелью пациентки.Суд начнётся 1 марта.