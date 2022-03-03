Сергей Смирнов направлял досудебные претензии, но больницы отказали ему в их удовлетворении.

Во Владимире вдовец судится с ГКБ №5 и горбольницей №4 и требует взыскать с учреждений 2 млн рублей в качестве морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Его жена в ноябре прошлого года. Мужчина уверен, что Светлана умерла из-за отказа в госпитализации.26 ноября его супруга, заметив ухудшение здоровья, обратилась в частную клинику, где ей диагностировали дисметаболическую кардиомиопатию и выписали лекарства.На следующий день, вновь почувствовав ухудшение самочувствия, Светлане была вызвана «скорая помощь». Медики не обнаружили угрозы жизни и не госпитализировали её. Пациентке становилось хуже. После повторного вызова бригады жительницу Владимира увезли в больницу.Как пишет в иске Сергей Смирнов, к приезду в приёмное отделение супруга не могла ходить. Он нёс её к врачам на руках.Как рассказали в пресс-службе суда, в заявлении указано, что ГБУЗ ВО «Городская больница № 4», её отказались осматривать и госпитализировать, сославшись, что Светлана относится к другой больнице. Далее её доставили в ГКБ №5. В приемном отделении пациентку осмотрели, взяли анализы, оказали первичную медицинскую помощь. В устной форме медики повторно отказали больной в госпитализации.«Она жаловалась на ухудшение самочувствия, волнение, неуравновешенность и плаксивость. Медики измерили ей давление, пульс, послушали лёгкие, пальпировали живот, взяли кровь на анализ. По пути бригада «скорой» сделала кардиограмму. Обследование не выявило острых проблем со здоровьем. Артериальное давление было 140 на 90, пульс - 82 удара в минуту. Женщине поставили капельницу, вкололи димедрол и обезболивающее. Отпустили домой», - парируют претензии владимирские медики.Через некоторое время женщина умерла. Экспертиза установила, что она скончалась из-за острой коронарной недостаточности.Сергей Смирнов направлял досудебные претензии, но больницы отказали ему в их удовлетворении.Позднее департамент здравоохранения Владимирской области выразил соболезнование семье в связи с гибелью пациентки.