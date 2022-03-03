В больницу его привезли без сознания. Наблюдалась интоксикация и поражение мышц.

Во Владимире медики Областной клинической больницы спасли больного с воспалением головного мозга. У мужчины заболел ухо, но он по старой русской традиции решил, что все пройдёт само по себе. Не прошло. В результате 29-летний вязниковец оказался в реанимации.В больницу его привезли без сознания. Наблюдалась интоксикация и поражение мышц. Пациента экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.После обследования ему поставили диагноз - гнойный менингоэнцефалит. Как уточнили врачи, в таких случаях высока вероятность летального исхода.Заведующий ЛОР-отделением Сергей Владимиров сделал операцию по санации очага инфекции. Она длилась четыре часа и прошла без осложнений.Через две недели уроженца Вязников выписали из медучреждения. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.Спасти его удалось за счёт профессионализма коллектива ОКБ и своевременной диагностики заболевания.