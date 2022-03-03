Владимирский врачи спасли 29-летнего жителя Вязниковского района с запущенной формой гнойного воспаления головного мозга. Мужчина более месяца жаловался на боль в левом ухе, но не обращался

Владимирский врачи спасли 29-летнего жителя Вязниковского района с запущенной формой гнойного воспаления головного мозга. Мужчина более месяца жаловался на боль в левом ухе, но не обращался за медицинской помощью, в итоге болезнь перетекла в запущенную стадию. «В январе этого года пациента экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации Областной клинической больницы. Молодой человек находился в бессознательном состоянии,