В аптеках доступен полный спектр препаратов.

Во Владимирской области продолжается снижение заболеваемости во всех возрастных категориях. Об этом рассказал и.о. директора департамент здравоохранения Артём Осипов.Поликлиники переходят в штатный режим работы. Узкие специалисты возвращаются к своим пациентам.«Из-за событий на международной арене получаем много вопросов по теме обеспечения лекарствами. Могу заверить, что создан необходимый запас на два месяца. Ждем поставок препаратов на лечение коронавируса. До 11 марта начнем закупку льготных препаратов на сумму 315 млн рублей. На приобретение питательных смесей направим ещё 10 млн рублей. Сформирован резерв для лечения сердечно-сосудистых заболеваний», - добавил он.По подписанным контрактам пока ни один поставщик не отказался от выполнения обязательств. Для бесперебойной закупки медикаментов власти намерены учитывать рост инфляции.В аптеках доступен полный спектр препаратов.Глава депздрава заверил, что пропаж с полок нет, кроме отдельных позиций, которые и в обычное время в дефиците.