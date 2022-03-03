С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 138 052 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 марта выявлено 604 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 176 человек. Ещё 65 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 92 - в Ковровском, 16 - в Петушинском, 37 - в Кольчугинском, 29 - в Александровском, 14 - в Юрьев-Польском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 9 - в Собинском, 31 - в Киржачском, 12 - в Камешковском, 9 - в Гороховецком, 1 - в Меленковском, 28 - в Селивановском, по 24 - в Вязниковском и Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 138 052 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 37 340 заболевших во Владимире, 16364 - в Ковровском и 14968 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.