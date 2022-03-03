Во Владимирской области отменили основную часть коронавирусных ограничений. Об этом стало известно...

Во Владимирской области отменили основную часть коронавирусных ограничений. Об этом стало известно 2 марта в прямом эфире Центра управления регионом. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал соответствующий указ.Теперь во Владимирской области снова можно проводить массовые мероприятия численностью более 30 человек и т.д. Также отменены дополнительные условия в виде QR-кода, справки из больницы или сертификата о вакцинации. Детям до 16 лет не запрещено посещать торгово-развлекательные комплексы без родителей Возобновляется работа ресторанов ночных клубов с 1:00 до 6:00.Продолжает действовать только одно ограничение - масочный режим в общественных местах и транспорте.Фото: https://pixabay.com/ru/