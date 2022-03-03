По данным регионального оперштаба, во Владимирской области от коронавируса умерли 5 человек. Всего...

По данным регионального оперштаба, во Владимирской области от коронавируса умерли 5 человек. Всего за время пандемии во Владимирской области скончались 3 223 человека.Напомним, во Владимирской области 3 марта подтверждено 604 случая заболевания коронавирусом, госпитализирован – 101 человек, на поправку пошли – 753 жителя Владимирской области.По данным на 3 марта, коллективный иммунитет в 33 регионе составляет 51,1%.