Во Владимирской области с четверга, 3 марта, отменили основную часть коронавирусных ограничений. Соответствующий указ врио губернатора Александра Авдеева опубликовали на официальном

Во Владимирской области с четверга, 3 марта, отменили основную часть коронавирусных ограничений. Соответствующий указ врио губернатора Александра Авдеева опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В регионе отменили QR-коды и необходимость предоставлять свежие результаты ПЦР-тестов. Также можно проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек. Заведениям общественного питания и ночным клубам разрешено обслуживать посетителей в ночное время с