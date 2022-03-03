В регионе прошли флэшмобы в поддержку Президента России и жителей ДНР и ЛНР. В ледовом комплексе...

В регионе прошли флэшмобы в поддержку Президента России и жителей ДНР и ЛНР.В ледовом комплексе "Владимир" акцию провели активисты "Единой России", волонтёры регионального отделения "Молодой гвардии" и хоккеисты. По словам участников, в это непростое время особенно важно сплотиться и поддержать главу государства. "Своих не бросаем". Под таким девизом состоялся автопробег в поддержку жителей Донецкой и Луганской народной республик, а также российских военных.Колонна автомобилей с символикой "Z" , стартовав с площади Победы, проехала по улицам областного центра. Такая акция проходит во многих городах страны. После автопробега активисты передали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Груз вскоре отправится в Ростовскую область."Вести-Владимир"