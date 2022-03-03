Невакцинированным пенсионерам старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Врио губернатора Владимирской области скорректировал указ об антиковидных ограничениях. Документ на сайте правовой информации.Сохраняется масочный режим при посещении магазинов, аптек, общественного транспорта, вокзалов и других мест массового пребывания людей. Невакцинированным пенсионерам старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.Разрешается проведение массовых мероприятий, но с соблюдением санитарных норм. Максимальная заполняемость учреждений культуры составит 75%. Тоже самое касается проведения спортивных соревнований.Допускается деятельность юрлиц и ИП при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.Общепиту и сфере услуг предписано усилить режим дезинфекции.Новый вариант коронавирусных ограничений вступил в силу.