В промежутках между пиком заболеваемости владимирцев призываются вакцинироваться.

Во Владимирской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом во всех возрастных категориях. В департаменте здравоохранения призывают использовать передышку между пятой и шестой волнами коронавируса для вакцинации.Глава депздрава Артём Осипов в очередной призвал владимирцев позаботиться о своём здоровье.«Важно в этот промежуток времени успеть ревакцинироваться, чтобы следующая волна, а она все равно будет, протекала с наименьшими последствиями. Пик заражения, который мы пережили, оказался беспрецедентным», - подчеркнул он.Госслужащий добавил, что повторять процедуру необходимо до полной победы над COVID-19.«Препарпты есть и они доступны», - резюмировал Осипов.