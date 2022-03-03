Сегодня в регионе- 604 новых случаев заболевания КОВИД-19. Темпы снижаются. Коронавирусные...

Сегодня в регионе- 604 новых случаев заболевания КОВИД-19. Темпы снижаются. Коронавирусные ограничения смягчены. Глава региона Александр Авдеев внёс изменения в Указ о режиме повышенной готовности.Так, в регионе отменены кьюар-коды. Все общественные места: от фитнес-центров и бассейнов до ресторанов и детских развлекательных центров можно посещать без предъявления сертификата о прививке против ковид-19. Отменена норма о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистант, сняты ограничения на численность экскурсантов. Общепит и ночные клубы могут принимать гостей с часу ночи до 6 утра. Обязательным остаётся соблюдение масочного режима при посещении объектов торговли и во всех видах транспорта. Невакцинированным жителям старше 60 рекомендуют соблюдать самоизоляцию. В привычный режим работы возвращаются медицинские организации региона. В ближайшее время жители смогут записаться на приём к специалистам узкого профиля. В облздраве заявляют: дефицита лекарств нет. В области создан запас препаратов на два месяца. Из федеральной и региональной казны дополнительно выделят 325 миллионов рублей для приобретения льготных медикаментов.Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области: «У нас нет отказов поставщиков от поставок лекарственных препаратов по тем контрактам, которые мы уже законтрактовали. И мы будем учитывать те инфляционные издержки которые у нас уже есть, чтобы закупка лекарственных препаратов не останавливалась ни на день, ни на час»."Вести-Владимир"