В рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в...

В рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в Суздальском районе пройдут капитальные ремонты поликлиники в посёлке Боголюбово и амбулатории в селе Торчино, будет построен современный фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол, который оснастят всем необходимым медицинским оборудованием.А также в рамках нацпроекта в этом году в Суздальскую районную больницу поступит новое оборудование: аппараты для ультразвуковых исследований и холтеровского мониторирования сердечной деятельности. Амбулаторно-поликлиническая служба получит 6 легковых автомобилей для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств. В Суздале преобразится и другое структурное подразделение райбольницы – детская поликлиника. Ремонтные работы в ней завершатся уже в мае. Финансирование предусмотрено в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области». На эти цели из областного бюджета направлено 17,9 млн рублей.Модернизация объектов Суздальской районной больницы по нацпроекту «Здравоохранение» продолжится и в последующие годы. В 2023-2025 годах в Суздале планируется построить современную поликлинику для взрослых, а также ФАПы в сёлах Кистыш, Лемешки и Туртино. Кроме того, пройдут капремонты ФАПов в селе Спасское-Городище и деревне Зелени. Планируется включить в программу модернизации первичного звена здравоохранения стационар Суздальской районной больницы, который ждёт масштабный капитальный ремонт.Фото: https://avo.ru/