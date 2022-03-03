За последние сутки во Владимирской области выявлено 604 случая заражения коронавирусом. Это на 79 меньше, чем накануне. Госпитализирован 101. Также как днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 604 случая заражения коронавирусом. Это на 79 меньше, чем накануне. Госпитализирован 101. Также как днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 138 052. В лидерах по приросту Владимир – 176 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 92. На третьем – Муром, где