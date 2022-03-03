На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта 2022 года лабораторно подтверждено 604 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:176 сл. во Владимире,65 сл. в Муромском районе,92 сл. в Ковровском районе,16 сл. в Петушинском районе,37 сл. в Кольчугинском районе,29 сл. в Александровском районе,14 сл. в Юрьев-Польском районе,33 сл. в Гусь-Хрустальном районе,3 сл. в Судогодском районе,9 сл. в Собинском районе,1 сл. в Радужном,31 сл. в Киржачском районе,12сл. в Камешковском районе,9 сл. в Гороховецком районе,1сл. в Меленковском районе,24сл. в Вязниковском районе,24 сл. в Суздальском районе,28 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 138 052 случая заболевания.