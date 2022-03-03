На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта 2022 года лабораторно подтверждено 604 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
176 сл. во Владимире,
65 сл. в Муромском районе,
92 сл. в Ковровском районе,
16 сл. в Петушинском районе,
37 сл. в Кольчугинском районе,
29 сл. в Александровском районе,
14 сл. в Юрьев-Польском районе,
33 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
3 сл. в Судогодском районе,
9 сл. в Собинском районе,
1 сл. в Радужном,
31 сл. в Киржачском районе,
12сл. в Камешковском районе,
9 сл. в Гороховецком районе,
1сл. в Меленковском районе,
24сл. в Вязниковском районе,
24 сл. в Суздальском районе,
28 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 138 052 случая заболевания.