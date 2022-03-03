Материнский капитал на третьего ребёнка. На что можно потратить эту областную выплату и в какие...

Материнский капитал на третьего ребёнка. На что можно потратить эту областную выплату и в какие сроки?В этом году её размер составил шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять рублей. Маткапитал предоставляется семьям, постоянно проживающим на территории Владимирской области. Его могут получить женщины, родившие или усыновившие третьего ребёнка или четвёртого, но при условии, что ранее они не воспользовались этой дополнительной мерой поддержки. Выплата предоставляется только один раз. Обратиться за ней можно после достижения ребёнком полутора лет - в Центр социальной защиты или МФЦ. Расходовать выплату можно на любые цели."Вести-Владимир"