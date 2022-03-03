Психологическую поддержку беженцам из ДНР и ЛНР оказывают специалисты регионального управления МЧС....

Психологическую поддержку беженцам из ДНР и ЛНР оказывают специалисты регионального управления МЧС. Специалисты проводят беседы в пунктах временного размещения.Особое внимание- семьям с детьми. Во Владимирском областном доме ветеранов сейчас проживают две семьи. В том числе, многодетная мама, у которой трое детей в возрасте от 2 до 17 лет. С ней проведена отдельная консультация. Специалисты следят и за психоэмоциональным состоянием несовершеннолетних. Еще одна многодетная семья сейчас размещена в Ризоположенской гостинице в Суздале.Мария Сухарева ,старший психолог Главного управления МЧС России по Владимирской области: «Специалисты пообщались с гражданами, уточнили, все ли есть необходимое для первоочередного жизнеобеспечения, оценили психоэмоциональное состояние граждан. Состояние граждан на данный момент удовлетворительное, проблемных вопросов нет»."Вести-Владимир"