На пленарном заседании 4 марта депутаты рассмотрят законопроект, по которому следователи смогут возбуждать дело по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании 4 марта депутаты рассмотрят законопроект, по которому следователи смогут возбуждать дело по налоговым преступлениям только по материалам налоговых органов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Сейчас уголовное дело (например, за уклонение гражданина от уплаты налогов) можно возбудить на основании заявления или сообщения о преступлении, постановления прокурора, а также явки с повинной, отметил Володин.На заседании 4 марта законодатели рассмотрят поправки в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса. Предлагается запретить возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям без участия налоговых органов, уточнил Володин.Он считает, что такое решение позволит защитить физических и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования.Спикер выразил уверенность, что депутаты поддержат это решение.