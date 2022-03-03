Если бы не действия России, то НАТО на следующий день начало бы свою операцию руками украинских националистов. Об этом в интервью телеканалу Россия-24 заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если бы не действия России, то НАТО на следующий день начало бы свою операцию руками украинских националистов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней", – сказал он.По его словам, сейчас необходимо делать все, чтобы Украина стала мирной, независимой и демократической страной, не участвовала ни в каких блоках.Он напомнил о словах президента США Джо Байдена, который заявил, что альтернативой санкциям против России стала бы третья мировая война."То есть Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Российской Федерацией", – констатировал Володин.Нынешнюю Украину политик назвал несамостоятельным государством, где президент принимает решения под диктовку США. Он напомнил, что на границе Донецкой и Луганской республик была сосредоточена огромная группировка ВСУ, а мировое сообщество не обращало на это внимания."Сейчас приезжают беженцы, мы начинаем с ними разговаривать, детишки задают вопрос: "А что такое театр, а что такое цирк?" Они все эти восемь лет были в подвалах фактически круглосуточно", — рассказал спикер.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – демилитаризация и денафикация Украины. Москве необходимы гарантии безопасности и нейтральный статус соседнего государства.