В рамках акции «Вам, любимые» волонтёры Владимирской области будут поздравлять женщин с...

В рамках акции «Вам, любимые» волонтёры Владимирской области будут поздравлять женщин с Международным женским днем, дарить им повод для улыбки.Волонтёры добровольческого движения «Доброштаб 33» поздравят врачей владимирских городских поликлиники № 1, № 2 и Городской клинической больницы № 5, а представители регионального отделения «Молодёжка ОНФ» − врачей Городской больницы № 2 - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Волонтёры Победы в рамках акции «Любимые ветераны» поздравят с предстоящим праздником женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. Представители волонтёрского движения скажут «спасибо» лично женщинам, проявившим мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны, подарят им памятные подарки.Фото: freepik"Вести-Владимир"