Журналист Михаил Большаков задался вопросом о том, почему жители Незалежной поддаются информационным фейкам Украины.

Журналист Михаил Большаков задался вопросом о том, почему жители Незалежной поддаются информационным фейкам Украины.Журналист констатировал, что с началом спецоперацииРоссии на Украине в Сети появилась волна фейков, которые зачастую полностью подменяют картинупроисходящего. В пример он привел то, что уже в первый день по Незалежной прошел шквал заявлений о "героических защитниках острова Змеиный", которые якобывсе погибли, перед этим матом послав некий "русский корабль". Говорилось о 13 жертвах.Но вскоре оказалось, что герои чудом "воскресли" и превратились в 82 пленных, которые были вывезены в Севастополь. Они подтвердили, что новость об их гибели была фейком, а аудиозапись с их словами фальшивкой.Кроме того, украинская почта объявила конкурс на лучший дизайн марки с матерным посланием к несуществующему по сути "русскому кораблю" из фейковой аудиозаписи.Михаил Большаков привел еще один пример наглой лжи. "Сколько бронетехникиможет уничтожить один украинский беспилотник "Байрактар" за один вылет?" – задался вопросом журналист. Он отметил, что украинское оперативное командование "Север" сообщило, что – "96 вражеских танков,20 градов, 8 бензовозов под Лебедином". Кроме того, по их данным, были уничтожены позиции "Градов". Якобы всего – 124 единицы техники.Журналист считает, что украинское общество верит фейкам, поскольку его восемь летнакачивали информацией о противостоянии с Россией. Поэтому любая информация сегодня искажена той картиной мира, которая в последнее время была в Незалежной доминирующей.