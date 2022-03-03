Что волнует жителей региона сегодня? На вопросы владимирцев ответил врио первого заместителя...

Что волнует жителей региона сегодня? На вопросы владимирцев ответил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига. Диалог прошёл на площадке Центра управления регионом.Чаще всего жители Владимирской области спрашивали про продовольствие. Александр Ремига заверил:предприятия работают в штатном режиме. Поводов для беспокойства нет. Могут вырасти только цены на хлеб, из-за подорожания пшеницы. В свою очередь, отельеры и рестораторы региона вызвались помочь беженцам из ДНР и ЛНР. Также, отметил Александр Ремига, ряд крупных предпринимателей области готовы дать работу переселенцам. Предложения о вакансиях уже звучали.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области: «Они готовы устраивать к себе и очень оперативно это сделать. Что очень важно. По поводу проживания и продуктов питания, решения бытовых вопросов, губернатор всё держит на контроле, проработана чёткая дорожная карта. Так что в синхроне с бизнесом, думаю, сложностей не будет»."Вести-Владимир"