В Камешково вице-спикер облпарламента Вячеслав Картухин навестили первых переселенцев из Донбасса. Люди проделали нелегкий путь: сначала на автобусе до границы, дальше на поезде до

В Камешково вице-спикер облпарламента Вячеслав Картухин навестили первых переселенцев из Донбасса. Люди проделали нелегкий путь: сначала на автобусе до границы, дальше на поезде до Владимира. Семья Стремиловых-Коляда приехала из Донецка. В Россию перебрались женщины и дети большого семейства: две мамы, бабушка и четверо детей. Самому младшему всего несколько месяцев. По словам Ирины Стремиловой, в разгар