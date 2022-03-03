Многолетняя борьба жителей дома на улице Краснознаменная с представителями коммунальных служб и обслуживающих компаний больше напоминает Санта – Барбару. У жителей накопился

Многолетняя борьба жителей дома на улице Краснознаменная с представителями коммунальных служб и обслуживающих компаний больше напоминает Санта – Барбару. У жителей накопился внушительный список вопросов, на которые они не могут найти ответов. Газовые счетчики установили, а счета еще долгое время приходили по норме, когда будет сделан перерасчет – не ясно. Стены и полы в коридорах