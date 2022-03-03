Украина никому не угрожает, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украина никому не угрожает, заявил президент страны Владимир Зеленский.Пока российские войска продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, Владимир Зеленский общается с журналистами и неустанно заявляет о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.Во время последней пресс-конференции украинский лидер вновь обратился к российскому коллеге, но уже более эмоционально. "Я не кусаюсь! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори!", – сказал Зеленский, отметив, что на встрече с Путиным не хочет держать дистанцию с ним, как Макрон во время январских переговоров в Москве.Также президент Украины заявил, что никому не угрожает, не захватывает чужие земли. Зеленский признался, что не понимает, какие гарантии он должен дать российскому государству. Он подчеркнул: Киев не является членом НАТО и не владеет ядерным оружием.СМИ заметили, что лидер Незалежной во время пресс-конференции очень странно говорил и выглядел весьма уставшим. В студии передачи "60 минут" и вовсе предположили, что Владимир Зеленский находился в нетрезвом состоянии.Напомним, 3 марта в Брестской области встретились российская и украинская делегации для второго раунда переговоров. Эксперты от этой беседы.