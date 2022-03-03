С 1 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года во время проведения проверки уровня профессиональной...

С 1 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года во время проведения проверки уровня профессиональной подготовленности сотрудников ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области заместитель начальника учреждения, не выполняя упражнения учебных стрельб, внес ложные сведения об успешной сдаче зачета. Это позволило ему претендовать на повышение специального квалификационного звания, а вследствие этого и на повышение его заработной платы, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.Однако, при подготовке представления о повышении звания сотрудниками ФКУ ЛИУ-8 было установлено, что он не получал боеприпасы, следовательно, зачет по огневой подготовке не сдавал. В связи с этим, его не включили в перечень лиц, которые достойны повышения.Узнав об этом, замначальника самостоятельно подготовил представление в отношении себя, согласно которому он может быть представлен к повышению специального квалификационного звания.С 19 декабря 2019 года по 12 февраля 2020 года, злоупотребляя доверием сотрудников ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области и УФСИН России по Владимирской области, подсудимый подписал изготовленное им представление у должностных лиц и подал его в отдел кадров УФСИН России по Владимирской области. В результате этих действий подсудимому было присвоено специальное квалификационное звание «специалист первого класса», что позволило ему в период с февраля 2020 года по июнь 2021 года незаконно получить надбавку к заработной плате в общем размере 41 154 рубля.Приговором Ленинского районного суда города Владимира от 3 марта 2022 года подсудимый признан виновным в мошенничестве, за которое ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с лишением права занимать в органах уголовно-исполнительной системы должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 1 год. При назначении наказания судом учтено, что К. возместил причиненный ущерб в полном объеме.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/