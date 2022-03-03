Заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин навестил переселенцев из...

Заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин навестил переселенцев из Донбасса прибывших в Камешково.Три женщины и четверо детей, приехали из Горловки. В райцентре у них знакомые. Мужчины остались на родине: в ДНР объявлена всеобщая мобилизация. Глава семейства Валентина Михайловна страдает от бронхиальной астмы. Денег на дорогостоящие лекарства у семьи сейчас нет. Вячеслав Картухин купил и привез пожилой женщине необходимые медикаменты. Поселилась семья недалеко от детского сада. Там уже готовы принять детей - но этим предложением переселенцы пока не воспользовались, поскольку надеются в ближайшем будущем вернуться домой.Елена Коляда, жительница г.Горловка (ДНР):-Уже хорошо, дома плохо...-Как вас приняли во Владимирской области?-Отлично, мы не ожидали такой прием и администрация и местные жители. Все молодцы!Как заявил глава Камешковского района, при необходимости здесь готовы принять еще сто пятьдесят переселенцев из Донбасса. Вячеслав Картухин пообещал оказать всю возможную помощь прибывающим людям. Переселенцам предоставляются медицинские услуги, питание, одежда, социальные гарантии.Вячеслав Картухин заместитель председателя Законодательного Собрания (Фракция "Единая Россия": «Администрация области, партия "Единая Россия", депутаты- мы будем оказывать всю необходимую поддержку. Этой семье оказали содействие в плане жилищных условий, будет оказана поддержка в плане приобретения одежды, бытовой техники , социального обеспечения. В том числе это касается детских садиков , школы , которые есть в Камешковском районе»."Вести-Владимир"