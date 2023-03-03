Петушинский райсуд признал виновной бывшую сотрудницу одного из коммерческих банков. Об этом сообщает прокуратура области. Установлено, что женщина совершила 9 преступлений, используя

Петушинский райсуд признал виновной бывшую сотрудницу одного из коммерческих банков. Об этом сообщает прокуратура области. Установлено, что женщина совершила 9 преступлений, используя специальное программное обеспечение и подделывая финансовые документы. В результате у клиентов банка были похищены более 28 миллионов рублей. Ещё 1, 3 миллиона женщина успела похитить после увольнения. Вину она признала. Но от сурового