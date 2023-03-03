ВТБ поддерживает инициативу ЦБ о создании программы лояльности для СБП.

ВТБ поддерживает инициативу ЦБ о создании программы лояльности для СБП. Создание единой платформы для держателей карт «Мир» и пользователей Системы быстрых платежей позволит существенно увеличить скорость развития рынка СБП-платежей в России. В итоге в 2023 году, по прогнозам банка, он может кратно вырасти и составить до 10% от общего объема безналичных транзакций.Востребованность Системы быстрых платежей в России постоянно увеличивается за счет скорости проведения транзакции, а также простоты и удобства – можно проводить оплату без применения карты. Россияне используют платежи через СБП как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. По данным банка, с начала года этим сервисом воспользовались более 1,7 млн клиентов банка, оплативших товары и услуги на 8,5 млрд рублей. За год число пользователей выросло в 8 раз.Внедрение программы лояльности для СБП может повысить темп роста интереса пользователей к этой платежной платформе. Сейчас владельцы банковских карт предпочитают по возможности пользоваться классическими инструментами безналичного расчета, которые позволяют получать кешбэк в рамках собственных программ лояльности банков и специальных условий для держателей карт «Мир». Поэтому банк рассматривает для своих клиентов включить этот тип оплаты в текущую программу лояльности.Прежде всего новая платформа будет полезна небольшим торговым точкам, у которых меньше ресурсов для формирования собственной программы лояльности. Процент комиссионного вознаграждения по СБП-платежам со стороны магазинов сегодня существенно ниже, чем в рамках традиционного эквайринга – это помогает предпринимателям экономить.