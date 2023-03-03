Цены на квартиры начинаются от 15,8 млн рублей.

Цены на квартиры начинаются от 15,8 млн рублей.Почти три четверти потенциальных покупателей квартир обращают внимание на транспортную доступность жилого комплекса. Аналитики компании Est-a-Tet назвали самые доступные новостройки класса "бизнес" в Москве, расположенные не более чем в десяти минутах пешком от метро.Самый доступный ценник действует в от застройщика "Высота" в районе Алексеевский и в пяти минутах пешком от метро "Алексеевская". В четырехсекционном здании высотой в 28 этажей предлагаются квартиры площадью от 42,8 кв. м. Средняя цена кв. м составляет 349 тыс. рублей, минимальная цена лота – 15,8 млн рублей.Квартиры по цене от 23,1 млн рублей можно приобрести в от AFI Development в районе Свиблово и в семи минутах пешком от метро "Ботанический сад". В состав комплекса входят четыре корпуса высотой от семи до 53 этажей. Средняя цена кв. м – 389 тыс. рублей.Минимальная стоимость в 25,2 млн рублей действует в от группы "ЛСР" в районе Головинский и в пяти минутах от станции "Водный стадион". Комплекс состоит из двух корпусов высотой от 14 до двадцати девяти этажей. Средняя цена кв. м – 406 тыс. рублей.Самая низкая цена "квадрата" – 283 тыс. рублей – зафиксирована в от застройщика "Монарх" в районе Хорошево-Мневники и в семи минутах от метро "Октябрьское поле". Но в продаже остались только квартиры площадью от 120 кв. м, поэтому минимальный ценник довольно высокий – от 31,9 млн рублей.Замыкает пятерку лидеров проект, ближе всего расположенный к метро. от MR Group реализуется в Савеловском районе и в двух минутах пешком от станции "Дмитровская". В состав проекта входит три небоскреба высотой до 60 этажей. Средняя цена кв. м составляет 396 тыс. рублей, минимальная цена квартир – 36 млн рублей.