Два водителя из города Кольчугино получили реальный срок за управление автомобилем в алкогольном...

Два водителя из города Кольчугино получили реальный срок за управление автомобилем в алкогольном опьянении.Речь идет про повторные случаи, когда мужчины, несмотря на судимость ранее, всё равно сели за руль в неадекватном состоянии.Кольчугинский городской суд сообщает, что приговорами суда от 28 февраля 2023 гола и от 2 марта 2023 года 49-летний и 29-летний водители признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.264.1 ч.2 УК РФ.Каждому из мужчин назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении.Виновные лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами: один на срок 2 года, другой - на 2 года и 9 месяцев. Приговоры в законную силу не вступили.Фото: pxfuel.com