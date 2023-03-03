Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел личный прием граждан в региональной...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел личный прием граждан в региональной общественной приемной "Единой России".С какими проблемами обратились жители, расскажет Юлия Шувалова.Вместе со снегом "растаял" и асфальт. Житель владимирского микрорайона Энергетик обратился к главе региона Александру Авдееву с вопросом о ремонте автомобильной дороги «Волга-Энергетик-Семеновское».- C каждым днем все хуже и хуже. Жители жалуются. Нам сотрудникам каждый день ездим.Попросили губернатора помочь и с приведением в порядок автодороги по улице Лесной в поселке Пролетарский Гороховецкого района.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Решение есть, задача только теперь не затягивать с самими ремонтами. Сделать их не к осени, а в кратчайшие сроки: начиная с мая, и закончить в середине лета.По-прежнему на повестке- вопросы о проведении голубого топлива в частные дома. Жители обращаются с просьбой включить их деревни и сёла в программу газификации.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Все эти заявки собираются, особенно это актуально там, где в деревне проживает большое количество населения, и они попадают в первую очередь.Обратились за помощью и сотрудники Новоалександровского Дома Культуры. Здание пятидесятых годов ни разу не ремонтировалось. Первое, что необходимо сделать - кровлю.- На стенах трещины. Мы пытаемся своими силами что-нибудь сделать, отремонтировать, но всю полностью крышу заменить, нам это не под силу.Губернатор Александр Авдеев подчёркивает: культурно-досуговый центр можно отремонтировать по нацпроекту "Культура" уже в этом году.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Задача - выполнить кровлю, дальше прекратить аварийность, а в последующем разработать сметную документацию, чтобы получить возможность заявиться в программу «Культура» и получить деньги на полноценный ремонт внутри.Решение всех проблем глава региона взял под личный контроль.Юлия Шувалова "Вести Владимир"