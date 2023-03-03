ДНР посетила делегация из Владимирской области.

Мэрия Гусь-Хрустального поможет отремонтировать школу в Докучаевске. Между гусевской администрацией и школой №3 подписано соглашение о сотрудничестве.ДНР посетила очередная делегация из Владимирской области. В частности, на Донбассе побывали мэр Гуся Алексей Соколов и глава администрации Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов. Стороны договорились, что власти Гусь-Хрустального помогут с ремонтом школы №3, а Юрьев-Польский район возьмет шефство над детским садом №10.Ранее сообщалось, что самой Владимирской области 2 млрд рублей на капремонт 128 школ. Вспоминается мем: логика? Не, не слышали.