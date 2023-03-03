Метели, гололедица и порывистый ветер ожидают жителей Владимирской области в грядущие...

Метели, гололедица и порывистый ветер ожидают жителей Владимирской области в грядущие выходные.Специалисты Гидрометцентра России предупреждают, что в наш регион перемещается активный циклон. Под его влиянием ожидаются мокрый снег, налипание на провода и деревья, гололедица на дорогах.Во Владимирской области 4 марта утром будет достаточно комфортно, лёгкий мороз до -3°C, а днём воздух может прогреться до +1°C.Солнце временами будет выглядывать из-за туч, которые принесут обильные снегопады. К вечеру вновь вернутся минусовые значения (до -2°C).Давление в течение дня будет опускаться: с 739 мм.рт.ст. до 727 мм.рт.ст. Ветер 3 м/c. Влажность: 94 процента. И при этом спокойное магнитное поле.5 марта (в воскресенье) будет чуть прохладнее, чем 4 марта (в субботу).Днём ожидается до -2°C. Вероятность осадков высокая — 70 процентов. Это говорит о том, что снегопады не прекратятся. Правда, периодически из-за туч будет выглядывать весеннее солнце. Ветер 5 м/c, юго-западный. Давление: 727 мм.рт.ст. Ночью незначительно похолодает до -4°C, но ощущаться температура будет, как -8°C.Фото: pxfuel.com