Груз сопровождают председатель мусульманской общины Рафаиль Хабибуллин и один из его соратников Вениамин Небов.

Мусульмане Владимира отправили в зону СВО еду, одежду и снаряжение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Гуманитарную помощь собирали в мечети на улице Добросельской. В составе груза: большая партия продуктов, тёплые вещи, спальники, средства гигиены, а также приборы ночного видения. Вместе с прихожанами в акции участвовали учителя и учащиеся школы № 36, а также жители Фрунзенского района.Груз сопровождают председатель мусульманской общины Рафаиль Хабибуллин и один из его соратников Вениамин Небов.