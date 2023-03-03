Поздним вечером 2 марта в микрорайоне Энергетик произошел пожар в доме №13 на улице Северной. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в

Поздним вечером 2 марта в микрорайоне Энергетик произошел пожар в доме №13 на улице Северной. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил около 23:25. Прибывшие на место пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 1 кв.м. Эвакуировано 18 человек, из них 5 детей. Погибших и