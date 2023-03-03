На территории Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 85 случаев заболевания...

На территории Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. За прошедшие сутки (к 3 марта 2023 года) выявлены:15 сл. в городе Владимире;13 сл. в Гусь-Хрустальном районе;12 сл. в Ковровском районе;9 сл. в Муромском районе;5 сл. в Кольчугинском районе;5 сл. в Александровском районе;4 сл. в Петушинском районе;4 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Юрьев-Польском районе;3 сл. в Собинском районе;3 сл. в Киржачском районе;3 сл. в Меленковском районе;3 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Селивановском районе;1 сл. в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181 166 случаев заболевания короравирусом.Фото: ГТРК «Владимир»