На территории Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 85 случаев заболевания...
На территории Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. За прошедшие сутки (к 3 марта 2023 года) выявлены:
15 сл. в городе Владимире;
13 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
12 сл. в Ковровском районе;
9 сл. в Муромском районе;
5 сл. в Кольчугинском районе;
5 сл. в Александровском районе;
4 сл. в Петушинском районе;
4 сл. в Камешковском районе;
3 сл. в Юрьев-Польском районе;
3 сл. в Собинском районе;
3 сл. в Киржачском районе;
3 сл. в Меленковском районе;
3 сл. в Суздальском районе;
2 сл. в Селивановском районе;
1 сл. в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181 166 случаев заболевания короравирусом.
Фото: ГТРК «Владимир»