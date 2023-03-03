4 марта 2023 года проходит народный праздник день Архипа и Филимона и церковный день памяти...

4 марта 2023 года проходит народный праздник день Архипа и Филимона и церковный день памяти апостолов от 70-ти. В этот народный праздник пекли хлеб-каравай, которым угощали не только родственников и близких людей, но ещё и нищих и сирот. С давних пор хлеб олицетворял собой достаток и солнце. Чтобы в будущем не настигла нужда, его надо было полностью съесть. Так как Филимон, прозванный в народе Филипом, а также Архип считались олицетворением помощи ближнему, наши предки верили, что чем больше хорошего успеет человек сделать за этот день, тем больше добра вернется в его жизнь.Что можно делать в день Архипа и Филимона?1. На Руси на Архипа и Филимона женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом.2. Сегодня обязательно нужно сделать уборку, затеять стирку и посетить баню.3. Хлебными крошками нужно сегодня покормить и птиц — чтобы они принесли хороший урожай, защищали посевы.Что нельзя делать в день Архипа и Филимона?1. Не рекомендуется в день Архипа и Филимона быть грязным. Даже если и работа связана с грязью, нужно после нее тут же тщательно обмыться.2. Нельзя отказывать людям в помощи, подаянии, угощении. Чем больше сделать добрых дел, чем больше помощи оказать бедным и нуждающимся, тем лучше сложится жизнь в течение года.3. Нельзя хвалиться своими достижениями и успехами — всё станет хуже.4. Нельзя весь день проводить дома, не выходя на улицу — вся весна так пройдёт.Народные приметы на 4 марта 2023 годаВ лесу встретился белый заяц — впереди будут ещё снегопады.Встретился серый заяц — скоро наступит окончательное тепло, весна придёт рано.Грачи и галки сидят на дороге — к ненастной погоде.Сугробы — весна настанет нескоро.Фото pxfuel.com