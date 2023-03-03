Что нельзя делать сегодня – ответ в календаре.

Что нельзя делать сегодня – ответ в календаре.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА3 марта христиане чтут память двух святых: святителя Агапита и Папы Римского Льва I. Святитель Агапит жил на рубеже третьего и четвертого веков. С детства он увлекся религиозными учениями, однако вместо монастыря был сослан на военную силу. Святой обладал даром исцеления, за что император Константин Великий даровал ему свободу.Папа Римский Лев I считается борцом с еретиками. Его житие относится к рубежу четвертого и пятого веков. Он известен тем, что созвал Халкидонский Собор для осуждения монофизитов, а также убедил вождя гуннов Атиллу не разорять Италию.На Руси же 3 марта отмечался народной праздник Овсянки. Наши предки в этот день вспоминали языческого бога Ярило и отмечали приход весны, подкармливая птиц.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 МАРТА 2023 ГОДАПраздник Овсянки считался очень веселым, солнечным днем, поэтому грусть было грехом. Нельзя было унывать, ссориться и портить настроение друг другу. Не принято было одеваться в наряды темных тонов – к трауру. Выносить мусор не рекомендовалось – наши предки верили, что так можно вынести из дома тепло.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫПо традиции 3 марта на Руси собирались за большим столом, устраивали пир, рассказывали добрые истории и шутки, на стол подавали пироги, булки или печенье из овсянки. Нужно было угостить близких и покормить птиц. Считалось. что в праздник Овсянки чем больше подал на стол, тем щедрым окажется предстоящий год. Согласно примете, сухая погода предвещала богатый урожай.