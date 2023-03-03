Ночью во Владимире загорелась квартира, были эвакуированы 18 человек, в том числе 5 детей. Второго...

Ночью во Владимире загорелась квартира, были эвакуированы 18 человек, в том числе 5 детей.Второго марта в 23:25 поступил тревожный сигнал о пожаре из микрорайона Энергетик (улица Северная, дом 13).На место своевременно приехали спасательные подразделения. Выяснилось, что в многоквартирном доме загорелась одна из квартир. Оперативно были эвакуированы 18 человек, в том числе пятеро детей.Пожарные не дали огню распространиться. Было ликвидировано горение имущества на площади 1 кв. м.Дознаватель МЧС России устанавливают причину произошедшего, сообщается на официальном сайте главного управления.Спасатели напоминают: при пожаре следует звонить по телефонам «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: pxfuel.com; ГУ МЧС России по Владимирской области