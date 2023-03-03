За месяц начались продажи 19 корпусов.

За месяц начались продажи 19 корпусов.В течение февраля в Москве начались продажи в девятнадцати корпусах в составе 10 новостроек, в том числе в трех новых жилых комплексах.Группа "Русич" анонсировала квартал из шести корпусов высотой до 32 этажей в районе Царицыно. В домах запроектированы квартиры площадью от 31 кв. м по цене от 8,4 млн рублей. Минимальная цена "квадрата" – 236,7 тыс. рублей. Стройка будет вестись до третьего квартала 2026 года.Застройщик Forma объявил о старте продаж в первом корпусе в новом в районе Аэропорт. В монолитном доме высотой в 21 этаж разместятся квартиры площадью от 23,8 кв. м по цене от 11,5 кв. м. Минимальная цена "квадрата" – 302,7 тыс. рублей.Также начались продажи в клубном доме , представляющий собой проект реконструкции доходного дома. В здании, расположенном в Тверском районе и неподалеку от Кремля, разместится всего 10 квартир площадью от 88,2 кв. м и стоимостью от 100 млн рублей. Цена "квадрата" – от 970 тыс. рублей.Самые низкие цены среди февральских новинок зафиксированы в новом, одиннадцатом, корпусе в составе от группы "ПИК" в районе Отрадное. Стоимость жилья здесь начинается от 6,7 млн рублей.