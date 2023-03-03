Жители 13 муниципальных образований Владимирской области добровольно собрали более 5,3 млн рублей пожертвований на развитие и благоустройство своих населенных пунктов, благодаря чему

Жители 13 муниципальных образований Владимирской области добровольно собрали более 5,3 млн рублей пожертвований на развитие и благоустройство своих населенных пунктов, благодаря чему получат на реализацию своих идей такую же сумму из областного бюджета. «Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают первоочередные потребности тех населённых пунктов, где они живут,